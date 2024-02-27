تعرف على أسعار العملات صباح الثلاثاء 27 فبراير 2024

استقرت أسعار العملات في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 لتسجل وفقا للبنك المركزي الأسعار التالية:
سجل الدولارأمريكى نحو 30.8414 للشراء و30.9386 للبيع
وسجل اليورونحو 33.4784 للشراء و33.5962 للبيع
واستقر الجنيه الإسترلينى عند 39.1439 للشراء و39.2796 للبيع
وبلغ الفرنك السويسرى نحو 35.0550 للشراء و35.1815 للبيع
وسجل 100 ين يابانى نحو 20.4790 للشراء و20.5504 للبيع
وسجل الريال السعودى نحو 8.2231 للشراء و8.2494 للبيع
وسجل الدينار الكويتى نحو 100.1735 للشراء و100.6165 للبيع
وسجل الدرهم الاماراتى نحو 8.3966 للشراء و8.4237 للبيع
اليوان الصينى نحو 4.2854 للشراء و4.2989 للبيع