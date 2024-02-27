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الثلاثاء 27 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

تعرف على أسعار العملات صباح الثلاثاء 27 فبراير 2024

أسعار العملات
أسعار العملات
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استقرت أسعار العملات في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 لتسجل وفقا للبنك المركزي الأسعار التالية: 

سجل الدولارأمريكى نحو  30.8414 للشراء و30.9386 للبيع 

وسجل اليورونحو 33.4784 للشراء و33.5962 للبيع 

واستقر الجنيه الإسترلينى عند  39.1439 للشراء و39.2796 للبيع 

وبلغ الفرنك السويسرى نحو 35.0550 للشراء و35.1815 للبيع 

وسجل 100 ين يابانى نحو 20.4790 للشراء و20.5504 للبيع 

وسجل الريال السعودى نحو 8.2231 للشراء و8.2494 للبيع 

وسجل الدينار الكويتى نحو 100.1735 للشراء و100.6165 للبيع 

وسجل الدرهم الاماراتى نحو 8.3966 للشراء و8.4237 للبيع 

 اليوان الصينى نحو 4.2854 للشراء و4.2989 للبيع 

سعر الدولار الريال السعودي