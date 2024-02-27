ندوة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح حول الصحة الإنجابية

التقى إسلام سعودي الشامي، عضو المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمحافظة مطروح، اليوم الثلاثاء، برواد إدارة التضامن الاجتماعي بمدينة الحمام، لتصحيح المفاهيم الخاطئة حول مفهوم تنظيم الأسرة وكثرة الإنجاب، تحت عنوان «الصحة الإنجابية ورأي الدين في تنظيم الأسرة»، تحت رعاية رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمحافظة مطروح الشيخ عبد العظيم سالم.

تحدث سعودي الشامي، حول مفهوم تنظيم الأسرة ورأى الشريعة في تنظيم الأسرة، وبناء الدولة المتماسكة من خلال الأسرة القوية، مشيرا إلى أن الحديث عن تنظيم الأسرة لا يقصد منه منع الإنجاب وإنما إيجاد فترات متباعدة بين الحمل والآخر حفاظا على صحة الأم والطفل.

كما بين عضو المنظمة حقوق الأبناء لأنهم أمانة في أعناق الآباء ولهم حقوق عليهم في الحياة الكريمة الصالحة ويجب مراعاة هذه الحقوق عند الإنجاب، فالقضية لها آثار صحية واجتماعية واقتصادية.

وأوضح «الشامي» أن الكثرة الإنجابية إما أن تكون كثرة صالحة قوية منتجة متقدمة، يمكن أن نباهي بها الأمم في الدنيا وأن يباهي نبينا (صلى الله عليه وسلم) بها الأمم يوم القيامة فتكون كثرة نافعة مطلوبة ،وإما أن تكون كثرة غوثائية "كغثاء السيل" عالة على غيرها جاهلة متخلفة في ذيل الأمم فهي والعدم سواء، وأن القدرة ليست هي القدرة المادية فقط إنما هي القدرة بمفهومها الشامل بدنيًّا وماديًّا وتربويًّا وقدرة على إدارة شئون الأسرة وكل ما يشمل جوانب العناية بها والرعاية.

وفي نهاية اللقاء تم طرح عدد من الأسئلة والاستفسارات، حول أسباب كثرة الجرائم وجحود الأبناء على الآباء والمقصود بلبن الغيلة وجهد البلاء والفائدة التي تعود من تنظيم الأسرة على الفرد والمجتمع، وتم الرد عليها.

«الصحة الإنجابية ورأي الدين في تنظيم الأسرة» ندوة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح

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