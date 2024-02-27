اليوم.. "مصر أكتوبر" ينظم صالونا سياسيا حول تمكين الشباب والمشاركة السياسية

ينظم حزب مصر أكتوبر، اليوم، صالونا سياسيا تحت عنوان" تمكين الشباب والمشاركة السياسية"، بحضور وفد من أعضاء ونواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في تمام الساعة السادسة بالمقر الرئيسي للحزب بالتجمع الخامس.

يشارك ضمن وفد التنسيقية النائبة سهى سعيد امين سر التنسيقية، والنائب أحمد فتحي، والنائب خالد بدوي، والنائب محمد السباعي، والنائبة راجيه الفقي، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وابرام عبد المسيح، وطاهر ابوزيد، وفيولا فهمي، وشادي الكردي من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأوضحت جيهان مديح رئيس الحزب، أن الصالون السياسي يعتبر الصالون الأول الذي يجمع بين الحزب وبين تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال العام 2024، منوهة بأنه عند الحديث عن مشاركة الشباب وتوعيتهم السياسية فتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خير دليل لذلك باعتبارها من أهم التجارب المصرية لتمكين الشباب، مشيرة إلى نجاحها فى ضم عدد كبير من الأيدولوجيات على طاولة واحدة.

وأضافت يأتي الصالون إيمانا بأهمية تمكين الشباب وتوعيته سياسيا، والذي أصبح محورا استراتيجيا في بناء الجمهورية الجديدة، منوهة إلى الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية للشباب والحرص على فتح قنوات اتصال مباشرة معهم.

وأكدت "مديح"، أن التمكين السياسي للشباب وتوسيع مشاركتهم السياسية من أهم مراحل التمكين التي وصل لها الشباب فى الجمهورية الجديدة وبرعاية ودعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ دعوة سيادته لإقامة المؤتمر الوطني الأول للشباب.

وأوضحت رئيس حزب مصر أكتوبر، أن الشباب على مدار العشر سنوات الماضية، حظوا باهتمام ودعم كبير من القيادة السياسية لم يشهدوه من قبل، وتم تأهيلهم وتمكينهم فى عدد كبير من المناصب القيادية.