ويستهام يضرب برينتفورد برباعية ويُعزز موقفه في الدوري الإنجليزي

واصل ويستهام يونايتد صحوته في الدوري الإنجليزي الممتاز، وحقق فوزًا مُقنعًا على ضيفه برينتفورد بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "لندن الأولمبي" ضمن منافسات الجولة 26.

افتتح جارود بوين التسجيل لويستهام في الدقيقة 5، ثم أضاف إيمرسون بالميري الهدف الثاني في الدقيقة 7، ليُصبح ويستهام متقدمًا بهدفين في وقت مبكر من المباراة.

واصل ويستهام سيطرته على مجريات اللعب، ونجح بوين في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 63، ليُكمل هاتريكه ويُعزز تقدم فريقه.

قلص برينتفورد الفارق في الدقيقة 82، لكن بوين عاد ليُسجل الهدف الرابع لويستهام في الدقيقة 69، ليُحسم النتيجة لصالح فريقه.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد ويستهام إلى 39 نقطة في المركز الثامن، بينما تراجع برينتفورد إلى المركز 14 برصيد 29 نقطة.

