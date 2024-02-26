أحمد الميداني: استضافة كأس العالم للسلاح مسؤولية كبيرة.. وحققنا انتشارا واسعا

أكد احمد سمير الميداني عضو الاتحاد المصري للسلاح ومدير بطولة كأس العالم لسلاح الشيش أن الصعوبات التي تواجه البطولة كل عام هي مصادفة إقامة بطولة آخري على نفس الملاعب قبلها مباشرةً .

وأوضح مدير البطولة خلال تصريحاته: الوقت يكون ضيق لتجهيز الصالة ولكن تعودنا على ذلك ونجحنا في المهمة قبل انطلاق بطولة كأس العالم خلال الفترة من 22 وحتي 25 فبراير الجاري.

وعن اقامة بطولة العام الحالي في ستاد القاهرة بعد إقامتها في العام الماضي بالعاصمة الإدارية قال: هذا نجاح كبير بالنسبة لاتحاد السلاح والانتشار والتواجد في عدد كبير من الاماكن يعد مميزا بالنسبة لنا كما ان الاحتياجات الخاصة بكل بطولة تتحكم في اختياراتنا وفق العدد المشارك لتقديم البطولة بأفضل شكل .

وأضاف: الإشادات التي نحصل عليها بعد كل بطولة تتحول لحرص وتركيز ومسؤولية كبيرة وبدأنا التجهيز للبطولة مبكرا حتي تخرج بأفضل شكل ممكن .

وأردف مدير بطولة كأس العالم: لدينا فريق كامل مصري بكل اللجان يعمل لخروج البطولة بالشكل المطلوب لدينا جماعي وبدون مصلحه فردية المصلحة هنا للاتحاد ومصر.

وأختتم أحمد الميداني تصريحاته قائلا : نجحنا في تقليل تكلفة البطولة الخاصة ب الانتقالات والاقامة وذلك نتاج خبرة التعامل مع كل المواقف واستغلال الظروف بالشكل الذي يعمل لمصلحة اتحاد السلاح.

وأقيمت البطولة بمشاركة 396 لاعبا ولاعبة يمثلون 52 دولة مختلفة.