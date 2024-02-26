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الإثنين 26 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم عدداً من الفعاليات بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
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نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى مشروعين بمحافظتى بورسعيد وبنى سويف
للتدريب العملى المشترك على إدارة الأزمات بهدف تنفيذ محاكاة للتعامل مع عدد من الأزمات والكوارث الطارئة وفقاً لما تملكه كل محافظة من إمكانيات ومعدات وقوى بشرية.

جاء ذلك فى إطار التعاون والتنسيق المستمر بين القوات المسلحة ومختلف الأجهزة التنفيذية بالدولة.

وخلال المشروعين تم المرور على إصطفاف المعدات والمركبات والعناصر الإدارية للتأكد من صلاحيتها الفنية ومدى جاهزيتها للتعامل مع المواقف الطارئة , كما تم تنفيذ بيـــــان عملى لأنسب أسلوب لنجــــــدة هـــــــدف حيوى لتوحيد مفهوم وأسلوب عناصر التأمين لمجابهة التهديدات والعدائيات.

كما نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى ندوة تثقيفية بجامعة السويس لإلقاء الضوء على المخاطر والتحديات التى تواجه الشباب وما تقوم به الدولة من جهود فى مختلف القطاعات، واختتمت الفعاليات بتكريم عدد من أسر الشهداء وذوى الهمم.

القوات المسلحة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى