توفير السكر ومعارض أهلاً رمضان .. دمياط تستعد لموسم رمضان

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، على إتمام كافة الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك، حيث جاء ذلك خلال ترؤسها لجلسة المجلس التنفيذى المُنعقدة اليوم بحضور اسلام ابراهيم نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد واللواء وائل الرفاعى مساعد مدير أمن دمياط.

واستهلت " المحافظ " الجلسة بتقديم التهنئة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، داعيةً الله أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصر وشعبها بدوام الخير والرخاء تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وناقشت " المحافظ " كافة الاستعدادات لاستقبال الشهر الكريم واصدرت حزمة من التوجيهات التى جاء أبرزها ، وذلك فيما يخص قطاع التموين وهى التأكد من توافر السلع التموينية لدى البدالين ومنافذ بيع السلع الاستهلاكية و مد فترات عمل المخابز ومتابعة عملية الإنتاج و كذلك زيادة حصص أسطوانات الغاز وتكثيف المتابعة على المستودعات ، والتأكد من جاهزية معارض " أهلاً رمضان " وتعزيزها بالسلع الأساسية والسكر.

وأكدت أيضًا على تكثيف الحملات الرقابية لمتابعة موقف الأسعار بالأسواق والاشتراك بحملات مع مديريتى الصحة والطب البيطري للتأكد من سلامة اللحوم والسلع المعروضة والمرور على موائد الرحمن وعقد غرفة عمليات رئيسية بديوان عام مديرية التموين لفحص شكاوى المواطنين ومتابعة الموقف التموينى على أن يتم ربطها بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة..

أما بالنسبة لقطاعى الصحة والطب البيطري،، وجهت " الدكتورة منال عوض " برفع درجة التأهب بكافة المستشفيات و مراكز طب الأسرة، والتأكد من جاهزية المجازر وذلك بجانب دورهما فى حملات الرقابة على المنشآت الغذائية ...

ووجهت " الدكتورة منال عوض " تعليماتها إلى قطاعى مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء بتشكيل فرق فنية للطوارئ و صيانة الأعطال فورا و الاستجابة لشكاوى المواطنين فى هذا الخصوص ، كما أكدت على إدارة المرور بتشكيل خطة مرورية تضمن تكثيف الخدمات بالميادين والشوارع الرئيسية خاصة بأوقات الذروة..

كما اطلعت على خطة مديرية الاوقاف لتجهيز المساجد لاقامة صلاة التراويح و تواجد الأئمة والدعاة المعتمدين وفقًا للضوابط التى حددتها الوزارة ، واطلعت أيضًا على الخطة الامنية لتأمين المعديات والمراكب النيلية وكذلك خطط قطاعى الثقافة والشباب والرياضة لاقامة الأنشطة المختلفة للشباب والأطفال خلال الشهر الكريم..