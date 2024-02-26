جامعة المنوفية تشارك بمنتدى الشباب العربي الأفريقي الـ12 حول التغيرات المناخية

شاركت جامعة المنوفية، اليوم الإثنين، في فعاليات منتدى الشباب العربي الأفريقي الـ12 حول التغيرات المناخية وتأثيرها على الأمن الغذائي والأمن المائي العربي مابين مدينتي أسوان والأقصر، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية.

عقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب.

وأشار الدكتور أحمد القاصد إلى أن جامعة المنوفية قد شاركت بوفد مكون من 6 طلاب شاركوا بفاعلية في فعاليات المنتدي الذي ناقش موضوعات هامة حول الأمن المائي والغذائي بالمنطقة العربية ومدى التأثير المناخي على مدخرات المنطقة العربية وتأثير ذلك في الاقتصاد المحلي والدولي.

وأضاف «القاصد» أن جامعة المنوفية قد شاركت في افتتاح أعمال المنتدى بالمسرح الرومانى بمدينة أسوان الجديدة حيث يشكل المنتدى منبرًا إقليميًا لاستعراض، وتبادل الخبرات بين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومناقشة نتائج مؤتمر المناخ Cop28 بدبي.

وقد تناول المنتدى ما تم على أرض الواقع من توصيات مجلس وزارتي المياه والبيئة العرب، وتوصيات منتدى الشباب الذي عقدته جامعة الدول العربية مؤخرا في طرح القضايا الملحة وإيجاد حلول يمكن تطبيقها ومتوافقة مع التغيرات التي تمر بالمنطقة.

كما شهد الملتقى مشاركة الشباب بتنفيذ حملة رمزية عن أكياس البلاستيك، إضافة لتنفيذ مجموعة من الفاعليات لتثقيف الشباب وزراعة الأشجار بالغابة الشجرية بالأقصر، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج سياحي ترفيهي.

شارك وفد الجامعة تحت إشراف الدكتور محمد جميل شاهين، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، وإشراف الدكتور وليد حسين طلعت مدير إداره الجوالة والخدمة العامة ومنسق نادي اليونسكو الثقافي المركزي بالجامعة، ورافق الوفد مروة هاني.