محافظ الفيوم يوجه بتوفير معاشات ومساعدات عاجلة ومشروعات تنموية للأولى بالرعاية

وجه الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، بتوفير فرص عمل للشباب والفتيات بشركات ومصانع ومؤسسات القطاع الخاص، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة والعلاج على نفقة الدولة لعدد من الحالات المرضية من الأولى بالرعاية، وكذا توفير معاشات ومساعدات مالية عاجلة ومشروعات تنموية للفئات الأكثر احتياجاً.

جاء ذلك بحضور، اللواء ضياء الدين عبدالحميد سكرتير عام محافظة الفيوم، والأستاذة هناء عبدالفتاح وكيل وزارة العمل، والدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والأستاذ مراد مسعود رئيس مركز ومدينة الفيوم، والأستاذ سالم فتيح رئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة، والأستاذ ياسر عبد الهادي وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، والأستاذ أحمد فهيم نائب رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، والدكتورة شيرين فتحي مدير المكتب الفني، وممثلي جمعيات "صلاح الدين الأيوبي"، و"بوابة معاً للخير"، و"رسالة"، وعدد من مسئولي الجهات ذات الصلة.

وخلال اللقاء، استمع محافظ الفيوم لمطالب عدد من الشباب والفتيات، الراغبين بالعمل في القطاع الخاص، موجهاً وكيل وزارة العمل، بسرعة توفير فرص عمل لهم بشركات ومصانع ومؤسسات القطاع الخاص، تبعاً لمؤهلاتهم العلمية وخبراتهم الحياتية وظروفهم المعيشية، مع مراعاة ظروف ذوى الهمم خلال توفير الوظائف الملائمة لهم، مشدداً على متابعة العمالة الخاصة للتأكد من عمل الشباب والفتيات بها فعلياً، وتقاضيهم للأجور تبعاً للشروط والقوانين المنظمة للعمل بالقطاع الخاص، مع العمل لاستثمار طاقات الشباب الاستثمار الأمثل من خلال توفير فرص العمل الملائمة لهم.

ووجه المحافظ، وكيل وزارة الصحة والسكان بالفيوم، بتوفير الرعاية الطبية اللازمة والعلاج على نفقة الدولة لعددٍ من الحالات المرضية من الأسر الأولى بالرعاية، وعمل الفحص الطبي اللازم لسيدة تعاني من تورم بالساقين بسبب الالتهاب الخلوي، مع توفير العلاج اللازم لها، إضافة لإجراء الفحص الطبي اللازم لفتاة تعاني من التهابات روماتيزمية بالخلايا الجذعية، بالتنسيق بين مستشفى الفيوم العام ومستشفى الجامعة، لتحديد العلاج المناسب لها، فضلاً عن التنسيق مع معهد ناصر بالقاهرة إذا لزم الأمر، وسرعة عمل القومسيون الطبي لشاب مصاب بحروق شديدة بالوجه والكفين، لبيان نسبة العجز لبحث إمكانية منحه معاش "تكافل وكرامة"، موجهاً وكيل وزارة العمل بالفيوم، بتوفير فرصة عمل له بالقطاع الخاص تتناسب وظروفه.

كما وجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، بالتنسيق مع مسئولي الجمعيات الأهلية، لعمل عدد من تدخلات الحماية الاجتماعية لبعض الفئات الأكثر احتياجاً، بجانب توفير المساعدات المالية والعينية العاجلة لهم، إضافة لبحث ودراسة عدد من الحالات لبيان إمكانية منحها معاشات شهرية، والدخول تحت مظلة "تكافل وكرامة" لتوفير الحياة الكريمة لهم، بجانب التنسيق مع إحدى الجمعيات لتجهيز فتاة مقبلة على الزواج من غير القادرات، وكذا التنسيق مع مسئولي الجمعيات الأهلية، وفرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، لمساعدة عدد من الأولى بالرعاية بتمويل مشروعات "محلات بيع ملابس"، أو "تجهيز بقالة وأعلاف" وغيرها.

ووجه محافظ الفيوم، رؤساء مجالس المدن، ببحث عدد من طلبات الأولى بالرعاية الراغبين في تنفيذ مشروعات من خلال إداراة تنمية القرية، وكذا العمل على توفير تراخيص أكشاك للأكثر إحتياجاً بالقرى تبعاً للشروط المنظمة لذلك، كما وجه بتكثيف أعمال النظافة وتمهيد وتسوية الطرق بشتى المراكز والقرى للظهور بالشكل اللائق، والتيسير على المواطنين خلال تنقلاتهم، كما وجه محافظ الفيوم، مسئولى شركات المرافق بتلقى شكاوى المواطنين والعمل على وضع الحلول الإيجابية لها، موجهاً مسئولى شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، بمراجعة موقف عدد من الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً ـ خاصة السيدات المعيلات ـ بشأن سداد فواتير استهلاك مياه الشرب، وبحث إمكانية تقسيط قيمتها.

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