أستاذ علاقات مسكونية: صحة المياه أمر حيوي للحضارة الإنسانية ولاستقرار مناخ العالم

قال الدكتور أوغسطينوس بايراكتريس أستاذ مشارك في العلاقات المسكونية واللاهوت الأرثوذكسي، قضية العدالة المائية هي مهمة لاهوتية للجميع، وأن صحة المياه أمر حيوي للحضارة الإنسانية، ولاستقرار المناخ والتنوع البيولوجي في العالم. وهو يحث جميع المسيحيين على الصلاة والصوم والعمل معًا من أجل بيئة وكوكب مستدامين، خاصة خلال الصوم الكبير. “السَّالِكُ بِالْحَقِّ وَالْمُتَكَلِّمُ بِالاسْتِقَامَةِ، الرَّاذِلُ مَكْسَبَ الْمَظَالِمِ، النَّافِضُ يَدَيْهِ مِنْ قَبْضِ الرَّشْوَةِ، الَّذِي يَسُدُّ أُذُنَيْهِ عَنْ سَمْعِ الدِّمَاءِ، وَيُغَمِّضُ عَيْنَيْهِ عَنِ النَّظَرِ إِلَى الشَّرِّ ، 16 هُوَ فِي الأَعَالِي يَسْكُنُ. حُصُونُ الصُّخُورِ مَلْجَأُهُ. يُعْطَى خُبْزَهُ، وَمِيَاهُهُ مَأْمُونَةٌ.” إشعياء 33: 15- 16

وأضاف “بايراكتريس” حسب ما نشرته الصفحة الرسمية لمجلس الكنائس العالمي، منذ قليل، انه تسأل كيف يعرف العالم أن يسوع هو حياة العالم كما أن الماء هو حياة الأرض؟ ما الذي يمكن أن تفعله الكنائس لتعزيز العدالة المائية وإلى أي مدى؟ كيف يمكننا حماية المجتمعات البيئية؟ خلال فترة الصوم الأربعين، تقوم الكنيسة بإعداد أعضائها المؤمنين لتجربة آلام يسوع على الصليب وقيامته. إنه الوقت المناسب لإعادة النظر روحيًا وإعادة تشكيل حياتنا بعد يسوع المتروك على الصليب. يسوع هو حياة العالم، كما أن الماء هو حياة الأرض. "قال لها يسوع: كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضاً، وأما من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد. والماء الذي أعطيه يصير فيهم ينبوع ماء يتفجر للحياة الأبدية" (يوحنا 4: 14). فماء يسوع إذن هو ماء السلام والعدالة والمصالحة والمحبة والخلود، ليصبح مصدر النور والحياة.

وكشف “بايراكتريس” عن أن الكنيسة الأرثوذكسية ذكّرت ، من خلال المبادرات البيئية للبطريرك المسكوني الحالي برثلماوس، جميع المؤمنين بمسؤوليتهم في الحفاظ على سلامة الخليقة واحترامها، إن حياة الأرض لا تقل أهمية عن حياة البشر، لقد مُنح البشر الحرية، ولكنهم أيضًا يتحملون المسؤولية عن الحد من الأضرار الناجمة عن أفعالهم في البيئة الطبيعية. ونتيجة لذلك، فقد لوحظ أن العدالة البيئية والاجتماعية يجب أن تسير جنبا إلى جنب، لأنه من المستحيل الفصل بينهما. وبالمثل، لا يمكن فصل إنجيل المحبة عن إنجيل العدالة والسلام والمصالحة، والتعبير عن التضامن مع الفقراء، بحيث يتمتع جميع الناس بإمكانية الحصول على المياه النظيفة والغذاء على قدم المساواة. المحبة والعدل يشكلان المبادئ الأساسية لإنجيل المسيح.

تابع “بايراكتريس”: وفي هذا الإطار يدعو البطريرك المسكوني برثلماوس الجميع إلى الصلاة مع الخليقة وليس من أجل الخليقة، المسيحيون مدعوون للاستماع إلى صوت الخليقة المتألمة، والتحرك نحو الاستعادة الروحية للعلاقة المكسورة بين البشرية والأرض. لقد وهب الله الطبيعة للإنسان مع وصية خدمتها والحفاظ عليها ككهنة وأوصياء ووكلاء ورفاق.

واستطرد “بايراكتريس” أنه يجب إدراك أن العدالة المائية ليست مهمة لاهوتية للقليل فقط، بل لجميع الأعضاء من جميع الأعمار والمراحل. إن صحة المياه أمر حيوي للحضارة الإنسانية، ولاستقرار مناخ العالم، والتنوع البيولوجي. لسوء الحظ، بسبب الصيد الجائر الذي يمارسه البشر، وإعادة تشكيل الشواطئ وزيادة التلوث، فقد استنفدت المحيطات والبحار والأنهار تقريبًا. عندما نلحق الضرر بالحياة البحرية، فإننا نلحق الضرر بالخليقة بأكملها، بما في ذلك البشرية، بسبب الترابط بين جميع الأنواع. لا شيء يمكن أن يوجد بذاته؛ كل شيء في الحياة علائقي. يدمر الناس في الواقع منزلهم المشترك عندما يجردون الأرض من مواردها الطبيعية وعندما يدمرون أراضيها الرطبة ومحيطاتها وحياتها البحرية.

وأشار “بايراكتريس” إلى إن الكنائس مدعوة إلى إعطاء الأولوية للفقراء والضعفاء والمهمشين من خلال تعزيز اللاهوت الواهب للحياة والذي لا يشمل الوعظ فحسب، بل يشمل بشكل أساسي الشفاء من خلال العدالة والمصالحة. خلال الصوم الكبير، كان بإمكان المسيحيين أن يصلوا ويصوموا ويعملوا معًا من أجل بيئة مستدامة، وفي هذا السياق، تتطلب العدالة المائية والبيئية أن يستهلك جميع الناس، فرديًا وجماعيًا، أقل قدر ممكن من الموارد الطبيعية وأن ينتجوا أقل قدر ممكن من النفايات، مما يشكل تحديًا لأنماط حياتهم الحالية من أجل ضمان رفاهية العالم من أجل مصلحة العالم. الأجيال الحالية والمستقبلية.

وأضاف “بايراكتريس” أن العدالة البيئية والمائية تدعو إلى الحماية الشاملة من التهديد النووي، وإنتاج النفايات السامة والتخلص منها، والسموم التي تهدد الحق الأساسي للناس في الحصول على الهواء النظيف، والأرض، والمياه، والغذاء، كما أن لجميع الناس الحق الدستوري في تقرير المصير السياسي والاقتصادي والثقافي والبيئي. إن الظلم الذي ينشأ عن المبارزة العنصرية والاقتصادية والجنسي والديني والسياسي يمكن أن يؤثر أيضًا على مستقبلهم. ولذلك، يجب النظر إلى قضية العدالة المائية في علاقتها بالإيمان والصحة والاقتصاد والتعليم.

وأعلن “بايراكتريس” أن السبب الجذري لأزمة البيئة والمياه يكمن في قلوب البشر. وما لم نغير عقولنا وقلوبنا من خلال التوبة، فلن نكون قادرين على التعامل مع نظامنا البيئي بكرامة واحترام. لذلك، بحسب البطريرك المسكوني برثلماوس، فإنه من الملح أن يحوّل الناس طريقة تفكيرهم وعيشهم من الكبرياء والأنانية إلى الإيثار والروح، وتدعم الكنيسة الأرثوذكسية بشكل مكثف موقف الامتنان تجاه الخليقة، وتلقي الكون كهدية من الله ووسيلة للتواصل مع الله ومع إخوانه الناس، وتدين في الوقت نفسه السلوك الجشع، والاقتناء غير المحدود للسلع والمواد، والاستغلال. روح الاستهلاكية.

وتسأل“بايراكتريس” ما هي التدابير التي ينبغي اتخاذها في السياسة العامة من أجل تأمين العدالة البيئية والمائية لجميع الناس بعيدا عن التمييز أو التحيز؟، بأي طريقة يمكن ربط الصوم بالعدالة المائية؟، ما هي العلاقة بين إيماننا بالله والحفاظ على البيئة؟ كيف يمكننا أن نصبح شركاء في خلقه؟

واختتم الدكتور أوغسطينوس بايراكتريس أستاذ مشارك في العلاقات المسكونية واللاهوت الأرثوذكسي ، بعدد من الإجراءات التي يجب اتخاذها منها التعرف على سياسة المياه في بلدك وقدم بعض المقترحات إلى أبرشيتك أو كنيستك المحلية من أجل مساعدة المجتمعات المهمشة والفقيرة في منطقتك، قم بتنظيم ندوات مدرسية أو مناقشات مائدة مستديرة حول قضية العدالة البيئية والمائية على المستوى المحلي بمساعدة أبرشيتك وإشراك الشباب المحلي، خلال فترة الصوم الكبير، تمكن المسيحيون من تطوير موقف أقل استهلاكية، قائلين "كفى" للمادية.