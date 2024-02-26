افتتاح معرض الأسر المنتجة بأبورديس.. صور

افتتح اللواء مهندس سامح المتولي، رئيس مدينة أبورديس، والمهندس صفوت جرجس، مدير عام حقول سيناء، وأميمة محمد ابراهيم رئيس الاتحاد الاقليمى للجمعيات و المؤسسات الأهلية وسكرتير عام جمعية الأسر المنتجة بجنوب سيناء، معرض منتجات الأسر المنتجة، وسط اقبال كبير وسعادة جميع السيدات المشاركات بالمعرض، وإشادة الحضور .
وقالت أميمة محمد ابراهيم رئيس الاتحاد الاقليمى للجمعيات و المؤسسات الأهلية وسكرتير عام جمعية الأسر المنتجة بجنوب سيناء، لـ"البوابة نيوز" أن عدد المشاركات بالمعرض بلغ ١٢ سيدة، لافتة إلى أن المعرض مستمر حتى الغد الثلاثاء، ويضم المشغولات اليدوية السيناوية و زيت الزيتون و الاعشاب الجبلية و الكروشيه و الخرز وغيرها من المنتجات.
وأضافت أن المعرض شهد اقبالا كبيرا حيث ياتى فى توقيت قرب حلول شهر رمضان المعظم و كذا عيد الام و العيد القومي للمحافظة 19 مارس ذكرى عودة طابا، مقدمة التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى و كذا التهنئة للواء دكتور خالد فوده بهذه المناسبات العظيمة داعين الله ان يحفظ بلادنا .
شهد الافتتاح العميد محمد ابو شادي مدير عام التنمية المستدامة، ورمزي محمد مدير عام إدارة الحقول وعماد عويس مدير إدارة التضامن الاجتماعى بابورديس نائبا عن انور محمود مدير عام التضامن الاجتماعى و ابراهيم عبدالله عضو الاتحاد الاقليمى للجمعيات الاهلية .