انطلاق المشروع القومي لتأهيل وتدريب وتوعية القيادات الطلابية بجامعة المنوفية

نظمت إداره الأسر والاتحادات بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة المنوفية، فاعليات المشروع القومي لتاهيل وتدريب وتوعيه القيادات الطلابيه بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضه، تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة ،و تحت إشراف الدكتور محمد جميل شاهين مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب وأمل الصاوي.

وأكد الدكتور احمد القاصد علي اهمية هذه الملتقيات التي تهدف إلى توعية شباب الجامعات وصقل مهارات القيادات الطلابية، وتعزيز قدراتهم على القيادة والتواصل الفعال، إلي جانب توعية الطلاب بأهمية المشاركة المجتمعية والسياسية، وغرس قيم المواطنة والانتماء والمسئولية الإجتماعية لدى الطلاب، من خلال المحاضرات وورش العمل في المجالات "الثقافية، الفنية، الرياضية، الإجتماعية، الأسر الطلابية، العلمية والتكنولوجية، والجوالة والخدمة العامة"، وخلال ورش العمل تعرض مقترحات جديدة من الطلاب لتطبيقها في تنفيذ الأنشطة الطلابية ،بحضور نخبة من الخبراء والمختصين في مختلف المجالات.

وأضاف الدكتور محمد شاهين ان الملتقى يعقد على مدار ثلاثه ايام من ٢٥ وحتى ٢٧ فبراير وتشارك فيه مجالس الاتحادات بكليات الجامعة وعددها 21 كلية بالإضافة إلي الطلاب المتميزين في الأنشطة ويتضمن ورش عمل حول الأنشطة الطلابية واللائحة الطلابية ولقاءات حواريه في "التحول الرقمي، الحوكمه ،الصحة النفسيه، رياده الاعمال "