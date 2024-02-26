بالصور.. محافظ الجيزة يفتتح معرضي "أهلا رمضان" بالبدرشين والحوامدية

افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الاثنين ، معرض "أهلًا رمضان" بمدينة البدرشين وطريق مصر أسيوط بمدينة الحوامدية ؛ لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بأسعار مخفضة وعروض جيدة، وذلك بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان الكريم ، وذلك بمشاركة العديد من الشركات والعارضين لكل المنتجات والسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان.

وأكد راشد أن المحافظة تسعى جاهدة للتخفيضات السلع أكثر من 25% وتوافر السلع، بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين والجهات المعنية نحو التوسع في إقامة عدد من معارض "أهلًا رمضان" لتغطية كل قطاعات المحافظة بعدد من الأحياء منها.

ورافق المحافظ أثناء الافتتاح إبراهيم الشهابي واللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظة،

وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة ومحمد نور السكرتير المساعد وهالة غريب مدير مديرية التموين بالجيزة ومحمد الشاهد رئيس الغرفة التجارية واللواء ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي ومحمود شنب رئيس مدينة البدرشين وهاني السيسي رئيس مدينة الحوامدية.