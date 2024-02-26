انطلاق 4 مباريات بمسابقة عباقرة جامعة حلوان

تواصل مسابقة عباقرة جامعة حلوان استكمال مبارياتها اليوم الاثنين والتى تقام تحت رعاية ودعم الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وتلتقي كلية التربية مع كلية علوم الرياضة بالهرم، وتلتقي كلية الخدمة الإجتماعية مع كلية التكنولوجيا والتعليم، وكذلك تلتقي كلية الآداب مع كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وايضا كلية الصيدلة مع كلية التمريض.

ومن جانبه أكد الدكتور السيد قنديل إن مسابقة "عباقرة جامعة حلوان" تأتي في إطار حرص الجامعة على استثمار طاقات الطلاب وصقل مواهبهم، مشيرًا إلى أن المسابقة تسهم فى إبراز قدرات الطلاب المختلفة، حيث اننا نتطلع دائمًا إلي استثمار إمكانيات طلابنا بالشكل الأمثل.