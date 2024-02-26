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الإثنين 26 فبراير 2024
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فضائيات

الغرف التجارية عن معارض أهلا رمضان: توجيهات رئاسية لتوفير أجود السلع بأقل الأسعار (فيديو )

معارض أهلا رمضان
معارض أهلا رمضان
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كشف الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، عن الاستعدادات الخاصة بشهر رمضان الكريم، قائلا: "نعمل منذ فترة في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير أجود السلع بالأسعار كافة في كل أنحاء مصر".

وقال "عز" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء شكل مجموعة عمل مكونة من وزير التموين والتجارة الداخلية ووزير التجارة والصناعة ووزير الزراعة والتنمية المحلية.

وتابع: "بشراكة تامة مع القطاع الخاص بدأنا بمنافذ في عواصم كل محافظة ثم بدأنا التوسع وافتتحنا 107 معرض ومستمرون في افتتاح المعارض، كما جرى أماكن للتخزين لضمان توفر السلع بكل أنواعها وكمياتها طول الوقت". 

وأردف، أمين عام اتحاد الغرف التجارية  "الافراج عن السلع بالموان مستمرة وهذا ما سيؤدي إلى تخفيض الأسعار.. من هنا حتى رمضان هنلاقي انخفاضا مستمرا في الأسعار، وده اللي ابتدينا نشوفه في أسعار الجملة ويتزايد يوما بعد يوم بعد ما بيسمع في أسعار التجزئة".

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