مازن هشام يتأهل بعد مباراة ماراثونية لنصف نهائى بطولة شيكاغو 2024

تأهل مازن هشام لاعب وادى دجلة والمصنف السابع عالميًا، إلى الدور نصف النهائى لبطولة شيكاغو المفتوحة للأسكواش 2024، على حساب الإنجليزى محمد الشوربجى بنتيجة 3 - 2 .

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى:

4-11 ، 11-9 ، 9-11 ، 14-12 ، 11-9 .

واستغرقت تلك المباراة الماراثونية 80 دقيقة عاد فيها الدجلاوى مازن هشام من التأخر بشوطين إلى التعادل ومن ثم تحقيق فوز كبير على نجم كبير.



وتعد بطولة شيكاغو المفتوحة لرجال وسيدات الاسكواش، واحدة من البطولات البلاتينية في لعبة الإسكواش، وقد انطلقت البطولة التي تقام بالولايات المتحدة الأمريكية يوم الخميس وتستمر حتى يوم 28 فبراير الجاري، ويبلغ مجموع جوائز البطولة 250 ألف دولار.

مازن هشام