الذكرى الـ89.. «شجرة الدر» أول فيلم مصري ناطق بالسينما

في ذكرى مرور 89 عامًا على عرض أول فيلم مصري ناطق بالكامل، يعود التاريخ ليسجل حدثًا فنيًا مميزًا، حيث قدمت السينما المصرية للعالم فيلمًا استثنائيًا بعنوان "شجرة الدر".

تلك اللحظة الفارقة ليست مجرد انتقال من السينما الصامتة إلى الناطقة، بل كانت بداية لعصر جديد من الإبداع والتفرد في صناعة السينما المصرية.

فيلم يحكي قصة ملحمية

"شجرة الدر" ليس مجرد فيلم ترفيهي عابر، بل هو عمل فني يحمل في طياته قصة ملحمية تنقلنا عبر الزمن إلى القرن الثالث عشر الميلادي.

تقدم القصة نظرة مميزة إلى الحقبة التاريخية التي تولت فيها شجرة الدر مقاليد الحكم في مصر، وكيف أنها واجهت التحديات والصراعات بشجاعة وعزم، وسط أحداث تاريخية ملحمية تزين ساحة الفيلم بالتشويق والإثارة.

أداء فني متميز

بفضل الأداء المتميز للممثلين والممثلات، استطاعت "شجرة الدر" أن تحقق نجاحًا كبيرًا لدى الجماهير. فآسيا داغر، التي قامت بدور "شجرة الدر"، قدمت أداءً استثنائيًا أثار إعجاب الجميع، بينما أضاف عبد الرحمن رشدي بريقًا خاصًا لشخصية "عز الدين"، كما أن الفريق الفني والإخراجي بقيادة أحمد جلال استطاعوا ببراعة أن ينقلوا الروح الفنية للقصة إلى الشاشة الكبيرة بطريقة تفاعلية ومؤثرة.

تأثير الفيلم

تجاوز فيلم "شجرة الدر" حدود الزمان والمكان ليبقى محفورًا في ذاكرة السينما المصرية والعربية بشكل عام. فهو ليس مجرد فيلم ترفيهي، بل هو رمز للفن والثقافة والتاريخ في مصر، ومساهمة فنية مهمة في تطوير صناعة السينما المصرية.

إرث فني يستمر

مع مرور 89 عامًا على عرض فيلم "شجرة الدر"، لا يزال تأثيره حاضرًا وقويًا في الوسط الفني المصري.

والفيلم لم يكن مجرد عمل سينمائي عابر، بل كان بداية رحلة طويلة من الإبداع والتميز في عالم السينما، وهو إرث فني نحن ملتزمون بالحفاظ عليه وتوثيقه للأجيال القادمة.