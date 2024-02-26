أشتية: وضعت استقالة الحكومة تحت تصرف الرئيس الفلسطيني

قال محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، اليوم الإثنين، إنه وضع استقالة الحكومة تحت تصرف الرئيس محمود عباس، منذ الثلاثاء الماضي.

وأكد "اشتية" خلال مؤتمر صحفي نقلته "القاهرة الإخبارية"، أن الحكومة عملت في ظروف مُعقدة، وواجهت معارك فرضت عليها، في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأشار إلى رفضه تحويل السلطة الوطنية الفلسطينية إلى أداة إدارية، مؤكدًا أن هناك مساعٍ واضحة لتحقيق، موضحًا أن حكومته تمكنت من تحقيق توازن بين مطالب المواطن الفلسطيني والحفاظ على حقوقها الوطنية، في ظل الظروف الصعبة التي واجهتها البلاد.

وكانت مصادر فلسطينية أكدت أمس الأحد، تشكيل حكومة فلسطينية جديدة من التكنوقراط، قبل نهاية الأسبوع الجاري، عقب إعلان الحكومة الحالية برئاسة محمد اشتية، استقالتها خلال الأيام المقبلة.

وتأتي هذه التطورات تعزيزًا للأنباء التي رجحت موافقة حركة حماس الأسبوع الماضي، على تشكيل حكومة تكنوقراط، مهمتها إعادة إعمار غزة وإعادة الأمن إليها بعد الحرب.