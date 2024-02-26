ads
الإثنين 26 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

أشتية: وضعت استقالة الحكومة تحت تصرف الرئيس الفلسطيني

محمد أشتية
محمد أشتية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، اليوم الإثنين، إنه وضع استقالة الحكومة تحت تصرف الرئيس محمود عباس، منذ الثلاثاء الماضي.

وأكد "اشتية" خلال مؤتمر صحفي نقلته "القاهرة الإخبارية"، أن الحكومة عملت في ظروف مُعقدة، وواجهت معارك فرضت عليها، في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأشار إلى رفضه تحويل السلطة الوطنية الفلسطينية إلى أداة إدارية، مؤكدًا أن هناك مساعٍ واضحة لتحقيق، موضحًا أن حكومته تمكنت من تحقيق توازن بين مطالب المواطن الفلسطيني والحفاظ على حقوقها الوطنية، في ظل الظروف الصعبة التي واجهتها البلاد.

وكانت مصادر فلسطينية أكدت أمس الأحد، تشكيل حكومة فلسطينية جديدة من التكنوقراط، قبل نهاية الأسبوع الجاري، عقب إعلان الحكومة الحالية برئاسة محمد اشتية، استقالتها خلال الأيام المقبلة.

وتأتي هذه التطورات تعزيزًا للأنباء التي رجحت موافقة حركة حماس الأسبوع الماضي، على تشكيل حكومة تكنوقراط، مهمتها إعادة إعمار غزة وإعادة الأمن إليها بعد الحرب.

رئيس الوزراء الفلسطيني الحكومة الرئيس محمود عباس العدوان الإسرائيلي قطاع غزة