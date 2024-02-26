نور الشربينى تتأهل لنصف نهائى بطولة شيكاغو المفتوحة لسيدات الإسكواش

تأهلت نور الشربينى المصنفة الأولى عالميًا، إلى الدور نصف النهائى لبطولة شيكاغو المفتوحة لسيدات الأسكواش 2024، على حساب الأمريكية سابرينا صبحى بنتيجة 3-0 .

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى:

11-8 ، 11-3 ، 11-3 .

بهذا الفوز تأهلت نور الشربينى إلى الدور نصف نهائى البطولة لمواجهة الإنجليزية جورجينا كينيدى المصنفة الخامسة عالمياً .

وتعد بطولة شيكاغو المفتوحة لرجال وسيدات الاسكواش، واحدة من البطولات البلاتينية في لعبة الإسكواش، وقد انطلقت البطولة التي تقام بالولايات المتحدة الأمريكية يوم الخميس وتستمر حتى يوم 28 فبراير الجاري، ويبلغ مجموع جوائز البطولة 250 ألف دولار.