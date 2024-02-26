الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تبدأ صوم يونان

بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الإثنين، أول أيام صوم يونان، ويعرف أيضاً بـ"صوم نينوى” وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوكسية بإن الصوم يستمر لمدة ثلاثة أيام.



وتعتبر الكنيسة القبطية عيد يونان عيد سيدي كبير، أي في حكم أصوام المرتبة الأولى، وهو صيام انقطاعيًا علي مدار 3 أيام إلى ساعات الغروب، ولا يأكلون فيه السمك والمأكولات الحيوانية، يكتفون فقط بالبقوليات والمأكولات النباتية، وبالتزامن مع ذلك تدق الكنائس أجراسها وتنطلق بصلواتها وتسابيحها.

ويصوم الأقباط هذا الصوم للتذكر بارسالية الله ليونان النبي من أجل أهل نينوى، وإنذارهم بالغضب الإلهي على خطاياهم، فصدق أهل نينوى يونان النبي وأطاعوه، وتابوا عن خطاياهم بالصوم والنسك والصلاة، والبكاء والدموع، فأشفق الله عليهم، ورفع غضبه عنهم، فنالوا الخلاص والنجاة.