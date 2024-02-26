وزير الصحة بتابع الموقف التنفيذي للمشروع القومي لمشتقات البلازما

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، لمتابعة الموقف التنفيذي للعمل بالمشروع القومي لمشتقات البلازما، وذلك في ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير اطلع على مستجدات العمل بالمراكز الـ 6 الخاصة بتجميع البلازما، ضمن المرحلة الأولى للمشروع، للوقوف على التحديات والمشكلات التي تواجه العمل الفعلي بتلك المراكز، وفقًا للبرنامج الوظيفي والجدول الزمني المقرر لها ضمن المشروع.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير بحث التجهيزات النهائية لحصول المراكز على اعتماد الجودة، ومطابقة كافة المواصفات الفنية والشروط اللازمة، للتعاون مع شركة «جريفولز» الأسبانية المتخصصة في تصنيع مشتقات البلازما.

وقال «عبدالغفار» إن الوزير شدد على الانتهاء من كافة أعمال الميكنة، والربط الإلكتروني خلال أسبوع بالتعاون مع الشركات المعنية، كما تابع الوزير مدى توافر كافة اللوجيستيات اللازمة لاعتماد تلك المراكز، وكذلك توريد كافة الأجهزة والكواشف الطبية، بالإضافة إلى موقف أعمال الحماية المدنية بتلك المراكز.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير تابع الموقف التنفيذي لمركزي تجميع مشتقات البلازما بالعباسية، والعجوزة، ومحافظة الإسكندرية، كما تابع الوزير تدريبات العاملين بمراكز تجميع البلازما في مجال الجودة، بالتعاون مع شركة «جريفولز إيجيبت».

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير وجه بوضع تصور للمرحلة الثانية من المشروع، والتجهيزات والاحتياجات اللازمة، لبدء العمل عليه بالتوازي مع تشغيل المراكز التي تعمل ضمن المرحلة الأولى من المشروع.

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