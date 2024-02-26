المؤتمر: انطلاق جلسات الحوار الوطني لمناقشة الأزمة الاقتصادية علامة فارقة في تاريخ مصر

قالت أمينة الإعلام بحزب المؤتمر ماجدة بدوي، إن انطلاق جلسات الحوار الوطني اليوم، وتسليط الضوء على المحور الاقتصادي بمثابة علامة فارقة في تاريخ مصر .

وأوضحت بدوي، في تصريحات صحفية لها، أن مشاركة الحكومة في جميع الجلسات التي تناقش الأزمة الاقتصادية تستهدف إيجاد حلول شاملة وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع وفقا لإحصائيات رسمية.

وشددت أمينة الإعلام بحزب المؤتمر، على أهمية مشاركة المتخصصين والخبراء في كافة الجهات لمناقشة الرؤى الاقتصادية المتاحة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية الراهنة وتحقيق نتائج سريعة يكون لها تأثير إيجابي علي حياة المواطنين.

وأكدت أمينة الإعلام بحزب المؤتمر، أن التركيز على المحور الاقتصادي يستهدف إيجاد حلول ورؤى لصياغة رؤية اقتصادية ملائمة لكافة التحديات والتداعيات الاقتصادية التي تمر بها الدولة في الوقت الحالي.

وأشارت ماجدة بدوي، إلى أن دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي ومتابعته المستمرة للحوار الوطني سيعمل على وضع خطوات وآليات تنفيذية نحو التنمية والبناء بما يحقق استراتيجيات بناء الجمهورية الجديدة وتضمن مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.

ولفتت أمينة إعلام حزب المؤتمر، إلى أن جلسات الحوار الوطني تهدف إلى وضع تصورات وخطط وبرامج ودراسات حقيقية ذات فاعلية وتأثير لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر في شتى القطاعات، سواء كانت التجارية أو الصناعية أو الزراعية والسياحية، ووضع حد لتفاوت الأسعار التي باتت تُرهق المواطنين.