بالفيديو.. دبلوماسي سابق: مصر تواصل جهودها لوقف نزيف الدماء في غزة

قال السفير علي الحفني، نائب وزير الخارجية الأسبق، إن الدولة المصرية تواصل جهودها المكثفة؛ لدعم الأشقاء في فلسطين، حيث أصبح لها خبرة كبيرة في مجال التوسط بين الدول لوقف نزيف الدم، ووقف الأعمال العسكرية الجارية في قطاع غزة من قصف وإبادة جماعية.

وأضاف "الحفني" في مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، على فضائية «إكسترا نيوز» اليوم الاثنين، أن مصر لها دور كبير على المستوى العربي والإقليمي والإفريقي وخصوصًا في جمعية الأمم المتحدة مشهود بها دوليًا ومشهورة بمثل هذه الأدوار التي تشمل دعم مصر للدول العربية وخصوصًا فلسطين منذ بداية الحرب.

وتابع، أن مصر ستستمر في الدفع عن القضية الفلسطينية؛ لوقف إطلاق النار، وتحاول التواصل إلى هدنة دائمة للشعب الفلسطيني والدفع في اتجاه البحث عن أفق تسمح بخلق وضع جديد لهذه المنطقة، مشيرًا إلى أن لا يمكن الاستمرار في هذه الظروف فترة كبيرة من حروب وقذف وإبادة جماعية.

وأردف، نائب وزير الخارجية الأسبق، أن جهود الدولة المصرية في دعم القضية الفلسطينة قدمت مصر أكثر من ثلثي المساعدات الإنسانية المواجهة لقطاع غزة منذ العدوان الإسرائيلي، وفتحت مصر مطار العريش لاستقبال المساعدات الدولية لإيصالها للقطاع عبر معبر رفح.