اليوم.. طقس مائل للحرارة نهارا والعظمى بالقاهرة 26

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الاثنين، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء و جنوب البلاد ومائل للدفء علي السواحل الشمالية، وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على اغلب الانحاء.

ويشهد الاثنين شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

ويشهد طقس اليوم أمطار خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، ونشاط رياح علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة علي مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 26 للعظمى 13 درجة، وعلى السواحل الشمالية 21 للعظمى والصغرى 12 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 26 للعظمى والصغرى 17 وعلى شمال الصعيد 27 والصغرى 11 ، وعلى جنوب الصعيد 28 العظمي والصغرى 15 درجة.