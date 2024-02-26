فلسطين.. إصابات جراء قصف إسرائيلي على منزل قرب مستشفى غزة الأوروبي بخان يونس

شن الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عدة غارات جوية على مدينة خان يونس، وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بوجود عدد من الإصابات جراء القصف الإسرائيلي على منزلًا بالقرب من مستشفى غزة الأوروبي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأمس الأحد، استشهد عشرة مواطنين فلسطينيين، وأصيب آخرين جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي المواطنين الفلسطينيين على الطريق الساحلي غرب غزة، فقصفت المدفعية الإسرائيلية والمسيرات على الفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون شاحنات المساعدات القادمة من جنوب قطاع غزة.

كما نفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية، غارة جوية على منزلًا في حي الزيتون، نتج عن تلك الغارة، استشهاد 15 مواطنًا فلسطينيًا وإصابة عدد كبير، ولم تتمكن سيارات الاسعاف من نقلهم جميعًا إلى المستشفيات بسبب استهداف الاحتلال لأي مواطن يتحرك في المكان.