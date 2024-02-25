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الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

بالفيديو.. أمين الفتوى: أسرار وحرمات البيوت أصبحت سلعة على السوشيال ميديا

الشيخ عويضة عثمان،
الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية
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قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن مسالة احترام الخصوصية واحترام أسرار الناس، كادت تكون معدومة، لافتا إلى أن اوائل ما يرفع من الأرض الحياء، ونحن نعاني من قلة الحياء. 
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "البيت"، المذاع على فضائية الناس، اليوم الأحد: "كنا زمان نوعى الناس، انها لا تقزل اسرارها لاصحابها، اليوم اسرار البيوت بقيت على الملأ، والمرأة والطفل اكثر الناس استغلالا على السوشيال ميديا".
وأضاف: "مش عارف ازاى ام تصور ابنها، او زوج يكشف حرمة بيته علشان يكسب فلوس، من اليوتيوب والفيس". 
 

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