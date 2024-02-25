"مستقبل وطن" يناقش المبادئ الحزبية وخطة العمل مع أمانات بورسعيد والوادي الجديد

واصل النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وأمين التنظيم المركزي، لقاءاته التنظيمية، بعقد اجتماع تنظيمي موسع، ضم أمانات محافظتي الوادي الجديد وبورسعيد، بمقر الحزب الرئيسي بالقاهرة الجديدة.

جاء ذلك بحضور النائب حسام الخولي نائب رئيس الحزب، والنائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب، والنائب عصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب أحمد دياب، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب محمد حلاوة، الأمين العام المساعد للحزب، وقيادات أمانة التنظيم المركزية، وهيئات مكاتب أمانات محافظتي بورسعيد والوادي الجديد.

وتناول الاجتماع استعراض خطة العمل خلال الفترة القادمة واستكمال تشكيلات الأمانات وتجديد العضوية وصدور قرارات تنظيمية قريبا، وتقييم خطة العمل، والاستعداد لإقامة عدد من الفعاليات المختلفة خلال الفترة القادمة.

وأكد النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب، أن القيم والمبادئ والأسس التي يقوم عليها حزب مستقبل وطن هي سبب نجاح الحزب منذ نشأته وصولا للاستحقاق الرئاسي، مؤكدا الإلتزام بالمبادئ الحزبية، والإصرار على بذل الجهد خلال الفترة المقبلة.

بدوره، قال النائب حسام الخولي، نائب رئيس الحزب، أن العمل داخل حزب مستقبل وطن، يتم بشكل مؤسسى، مشددا على عدم التفريط في النجاحات التي تحققت.

من جانبه، أكد النائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب، أن اختيار الأعضاء والقيادات يتم وفق معايير رئيسية واحترام الجميع للنظام، مثمنا جهود القيادة السياسية والحكومة فى اتمام صفقة رأس الحكمة.

وفي سياق متصل، قال النائب عصام هلال، الأمين العام المساعد للحزب، إن حزب مستقبل وطن يسعى من بين جملة من الأهداف إلى تحقيق الاستقرار في الشارع المصري ومساندة الدولة في خطط التنمية.

وفي الوقت نفسه، ركز النائب أحمد دياب، الأمين العام المساعد للحزب، على دور الحزب خلال الفترة المقبلة والالتزام التنظيمي.

وفي سياق أخر، رصد النائب محمد حلاوة تأثير صفقة "رأس الحكمة" في الاقتصاد المصري باعتبارها شهادة ثقة في الدولة المصرية وقدرتها على جذب المستثمر الأجنبي وتعزيز الاستقرار وتوفير العملة الصعبة.