البطلة "جاسمين عمرو" السابع في بطولة الدوري العالمي للكاراتيه بالإمارات

حصلت نجمة منتخب مصر البطلة جاسمين عمرو عبدالحميد، من نادي شرم الشيخ الرياضي، على المركز السابع بمسابقة "كاتا" في بطولة الدوري العالمي للكاراتيه تحت 14 سنة (الفجيرة 2024)، بدولة الإمارات العربية المتحدة، التي انطلقت فعالياتها خلال الفترة من 22 حتى 25 فبراير الجاري برعاية الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة.

وأعرب الكابتن عمرو عبدالحميد، المنسق الإعلامي الرياضي، والد البطلة جاسمين عبر “البوابة نيوز” عن بالغ سعادته لحصوله نجلته على المركز السابع في بطولة تعد من أقوى البطولات التي تقام على مستوى العالم.

وقال عبدالحميد،: "إن البطلة جاسمين خاضت 4 مباريات متتالية وكانت فرصتها كبيرة جدًا في الفوز بميدالية ولكن قدر الله وما شاء فعل، حيث واجهت بطل المجموعة وكان سببًا في حصولها على المركز السابع، والحمد لله ادت اداء ممتازا وتمثيل مشرف لجنوب سيناء ولمديرية الشباب والرياضة بقيادة محمد فتحي وكيل الوزارة، ومنطقة جنوب سيناء للكاراتيه برئاسة محمود متولي، رئيس مجلس إدارة المنطقة، ونادي شرم الشيخ الرياضي، برئاسة محمد الغندور، موجهًا كل الشكر والتقدير لكل من ساند ودعم البطلة جاسمين.

وفيما يتعلق بالبطلة فيروز شقيقة البطلة جاسمين والتي شاركت معها في نفس البطولة، اوضح والدها أن البطلة فيروز خاضت مباراتين وادت اداء مشرفا جدا ولكن الاصابة مأثرة عليها ولكن فنيًا فاهمة كويس جدا في مدارس الكاراتيه وأساليب الكاراتيه وتقيمها لما أحرزته مختلف تمامًا عن تقيمها لما أحرزته في البطولات الخاصة بالجمهورية ، مؤكدًا أنها بمشيئة الله ستعود للصدارة بعد تحسن اصابتها واقوى من الأول.

كما أكد عبدالحميد أن بطولة الفجيرة كانت قوية جدا، مشيدًا بالتنظيم واصفًا أنه كان خياليا من امارة الفجيرة من تجهيزات وادارة وسكرتارية والمكان والخدمة وتعاون رائع وغيره كل ذلك أدى لنجاح البطولة نجاحًا باهرا.

يشار إلى أن بطولة الفجيرة هي ثالث بطولة دولية رسمية للبطلتين فيروز وشقيقتها جاسمين، والأولى من الاتحاد الدولي للكاراتية رسميًا.

كان البطلتان قد شاركتا في بطولة جوميل الدولية بيلاروسيا المفتوحة (كاتا فردي) في عام 2019، وبطولة الإتحاد الأفريقي تحت ١٤ سنة الرسمية (كاتا فردي) في عام 2020، وأخيرًا بطولة الدوري العالمي للشباب تحت ١٤ سنة.

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