حريق داخل لوكيشن تصوير مسلسل الكبير أوى بمنشأة القناطر

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة علي حريق نشب داخل مزرعة ولوكيشن تصوير مسلسل الكبير أوي فى منطقة منشأة القناطر شمال المحافظة.

تلقي المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل لوكيشن تصوير مسلسل الكبير أوى بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.