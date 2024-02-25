ads
الأحد 25 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

طائرة الزمالك يهزم بتروجت ويتأهل لنهائي السوبر

طائرة الزمالك
طائرة الزمالك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تأهل الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك، مساء اليوم الأحد، إلى الدور النهائي لبطولة كأس السوبر، بعد فوزه على بتروجت بنتيجة 3 - 0، في المباراة التي جمعتهما على صالة اتحاد الشرطة، ضمن منافسات الدور نصف النهائي للبطولة.

ومن المقرر أن يواجه فريق طائرة الزمالك الفائز من لقاء الأهلي وطلائع الجيش في نهائي البطولة، يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً على صالة اتحاد الشرطة.

ويضم الجهاز الفني لطائرة الزمالك كل من، أشرف أبو الحسن مديراً فنياً، ومحمد عبدالمنعم مدرباً عاماً، ومحمد علي مدرباً، وأحمد سعودي طبيباً، وأحمد شعلان مديراً إدارياً ،وحسن عبدالرازق إدارياً.

كرة الطائرة بنادي الزمالك بتروجت كأس السوبر أيمن مصطفى