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الأحد 25 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

توجيهات من وزير التعليم حول امتحانات الثانوية العامة 2024

د.رضا حجازي وزير
د.رضا حجازي وزير التربية والتعليم
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وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني  بمراعاة الفترات الزمنية خلال امتحانات الثانوية العامة في جميع الشعب المختلفة حتى يتاح للطلاب الفرصة المناسبة للمراجعة.

كما وجه الوزير بإجراء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع قبل عيد الأضحى المبارك على أن تبدأ يوم الاثنين الموافق ١٠ / ٦ / ٢٠٢٤، حتى يتاح للطلاب فرصة اجراء المراجعات اللازمة قبل بدء امتحانات المواد المضافة للمجموع المقرر انطلاقها يوم السبت الموافق ٢٢ / ٦ / ٢٠٢٤.

وأوضح الدكتور رضا حجازي أنه سيعقد اجتماعا مع اتحاد طلاب مصر لمناقشة جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة قبيل الإعلان عنه، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن جدول الإمتحانات قريبا للطلاب.

وعقد وزير التعليم اجتماعا مع اللجنة المسئولة عن وضع جداول امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

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