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الأحد 25 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

طلب إحاطة لوزير الصحة بسبب سوء حالة مستشفيات الصحة النفسية والإدمان

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أعلنت النائبة سلمى مراد عضو مجلس النواب عن تقدمها بطلب إحاطة للمستشار حنفى الجبالي رئيس مجلس النواب، موجها الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والأمين العام للصحة النفسية والإدمان بسبب سوء حالة مستشفيات الصحة النفسية والإدمان وكذلك عدم وجود  العدد الكافى من الأطقم الطبية.

وقالت "مراد" فى طلب الإحاطة أن مستشفيات الصحة النفسية تعانى من تدهور شديد وسوء معاملة المرضى وعدم توافر أماكن للحالات والسماح بخروج حالات من المستشفى قبل اكتمال شفاهم على الرغم من أن هذه الحالات من المرضى خروجهم قبل اكتمال شفائهم يمثل خطورة كبيرة على أنفسهم أولا وعلى المتعاملين معهم.

وطالبت عضو مجلس النواب  بزيارة مفاجئة لهذه المستشفيات والمنشآت الطبية ليرى بنفسه ما آلت إليه من تردى فى تقديم الخدمات الطبية لكل المترددين عليها من المرضى مناشدة رئيس مجلس النواب إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الصحة بالمجلس واستدعاء وزير الصحة والسكان والأمين العام للصحة النفسية والإدمان للرد عليه.

النائبة سلمى مراد مجلس النواب الصحة