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الأحد 25 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

مصرع مزارع صدمته سيارة مسرعة أثناء عبوره الطريق بأكتوبر

أرشيفيه
أرشيفيه
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لقي مزارع مصرعه، بعد اصطدام سيارة مسرعة به أثناء عبوره الطريق؛ مما أدى إلى وفاته في الحال.

تلقى المقدم فريد معاذ رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بالحادث المأساوي، حيث اصطدمت سيارة نقل بالمزارع أثناء عبوره الطريق، ما أسفر عن وفاته على الفور، تم التحفظ على السائق والسيارة المتسببة في الحادث لاستكمال التحقيقات.

بحسب التحريات الأولية، كان المزارع يعبر الطريق عندما صدمته سيارة مسرعة، ما أدى إلى وفاته على الفور، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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