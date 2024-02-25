محافظ الإسكندرية: قوة مصر الحقيقية تكمن في عقول علمائها وأبنائها

تستضيف مصر هذا العام الأولمبياد الدولي للمعلوماتية السادس والثلاثين في الفترة من 1-8 سبتمبر 2024، وجاء هذا الإعلان خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد اليوم "الأحد" بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بأبي قير.

ورحب محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، بالحضور والمشاركين في البطولة، وقال: إن قوة مصر الحقيقة تكمن في عقول علمائها وأبنائها الواعيين المفكرين المبدعين، ونحن اليوم في عصر التكنولوجيا والمعلوماتية التي تعد أدوات لا تقدر بثمن لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ۲۰۲۰.

وأضاف " الشريف" أنه من المؤكد أن مشاركة الطلاب في مثل هذا النوع من المسابقات المعلوماتية والاتصالية تجعلهم قادرين على مواجهة التحديات التي ستواجههم في سوق العمل مستقبلا وهي بمثابة خلق حافز لهم ليكونو راندين في هذا المجال، بالإضافة إلى التعرف على ثقافات متنوعة من خلال التواصل مع بقية الطلاب من جامعات ودول مختلفة في المنطقة.

واستطرد قائلا: دائما ما كانت الأكاديمة العربية للعلوم والتكنولوجيا هي الرائدة في مجال التدريب والتطوير والريادة وكذلك البحث العلمي، وإنشاء مركز إقليمي للأولمبياد الدولي للمعلوماتية في مقر الأكاديمية بأبي قير لتشجيع وتجميع المواهب الصغيرة والشابة ولفت أنظارهم إلى أهمية تكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى توجيه هذا الاهتمام إلى اتجاه نافع للمجتمع في مجالات التنمية والابتكار.

واختتم كلمته مؤكدًا أن التطور الحديث في تكنولوجيا المعلومات والحاسب الآلي يحتم علينا أن نكون عضوا فاعلا ومؤثرا في هذه المنظومة، لا طرفا مستهلكا فقط، وذلك لن يتأتى إلا من خلال تنمية القدرات الذاتية، لأن امتلاك التكنولوجيا المنقولة لا يكفي، بل يجب علينا بناء القدرات والكفاءات القادرة على استخدام تلك التكنولوجيا وتطويرها محليا.

وجاء ذلك بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف مصيلحي، مدير مكتبة الإسكندرية الدكتور أحمد زايد، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدكتور اسماعيل عبد الغفار.