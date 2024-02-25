لضخ دماء جديدة.. محافظ دمياط تترأس لجنة اختيار قيادات التعليم

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماع لجنة اختيار القيادات المُنعقد اليوم الأحد، بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، ومحمد رمضان مدير مديرية التربية والتعليم وأعضاء اللجنة.

حيث تم إجراء مقابلات شخصية مع المتقدمين لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بمديرية التربية والتعليم، وذلك لاختيار أفضل العناصر لشغل الوظيفه وفقًا لأحكام القانون والشروط المُعلن عنها مسبقًا.

وأكدت "عوض" أن اللجنة تعمل على اختيار العناصر المناسبة لشغل الوظائف القيادية بكل شفافية لضخ دماء جديدة قادرة على تطوير معدلات العمل.