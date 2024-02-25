صحة غزة: الوضع في الشمال كارثي والمستشفيات بلا وقود

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن الوضع الصحي شمال قطاع غزة كارثي للغاية، ولا يمكن وصفه، حيث إن مستشفيات غزة وشمالها بلا وقود.

وأضافت وزارة الصحة في بيان اليوم الأحد، أن مستشفى المعمداني بلا وقود منذ اكثر من 10 أيام، ومستشفى الحلو الدولي المخصص بلا وقود.

وأوضحت الصحة، أن ثلاجات الأدوية بلا كهرباء؛ مما يهدد بإتلاف كميات من الأدوية الحساسة، وأن عشرات السيارات للإسعاف والدفاع المدني والخدمات الطبية خارج الخدمة نتيجة عدم توفر الوقود، مؤكدة أن مرضى غسيل الكلى والعناية المكثفة مهددون بالموت نتيجة عدم توفر وقود للمولدات وسيارات الإسعاف والأدوية.