أدهم حاتم وضحى هاني يحصدان برونزية بطولة أوغندا الدولية للريشة الطائرة

توج الثنائي أدهم حاتم وضحى هاني لاعبا المنتخب الوطني للريشة الطائرة، ببرونزية بطولة أوغندا الدولية والمقامة خلال الفترة من 21 وحتى 25 فبراير الجاري.

وحصد ثنائي الفراعنة الميدالية البرونزية في منافسات الزوجي المختلط عقب خسارتهم أمام الزوجي الأسترالي في نصف النهائي.

وكان الزوجي المصري قد استهل مشواره بالفوز على الزوجي الباكستاني المكون من: "حسين زين وفاطميا عبد الرازق" بنتيجة 2-0، ثم أعقب ذلك الفوز على الزوجي الأوغندي المكون من: "كينيث كومفورت وتراثي نالووزا" في ثمن النهائي بنفس النتيجة، قبل الفوز على الزوجي الأوغندي الآخر المكون من: "إكسبينتيدو إيمودو وإيمبلي ناموكي" بثنائية نظيفة أيضًا.

وشاركت مصر في البطولة الدولية بقائمة مكونة من 5 لاعبين وهم: "أدهم حاتم - ضحى هاني - نور أحمد يسري - هادية أحمد الجندي - لوجين وصفي".

يتنافس الثلاثي "أدهم حاتم ونور يسري وضحى هاني" على تذكرة الصعود للأولمبياد، فيما تشارك هادية الجندي ولوجين وصفي لاكتساب الخبرات والمنافسة على نقاط البطولة الدولية.

وكان أدهم حاتم قد حصد برونزية فردي الرجال ببطولة أفريقيا التي استضافتها مصر خلال الفترة من 12 وحتى 18 فبراير الجاري، كما حصل رفقة زميلته ضحى هاني على فضية الزوجي المختلط في نفس البطولة القارية.

وتعد بطولة أوغندا الدولية من أواخر المراحل التأهيلية لأولمبياد باريس المقبلة حيث يتبقى للاعبين المتنافسين على تذكرة الأولمبياد المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية القادمة المقرر إقامتها الشهر المقبل بالعاصمة الغانية "أكرا".