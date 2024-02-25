أجندة المباحثات بين رئيس فلسطين وملك الأردن حول تطورات العدوان على غزة

قالت مراسلة القاهرة الإخبارية، آية السيد، إن القمة الثنائية التي ستحدث خلال الساعات المقبلة بين الرئيس الفلسطيني والملك عبدالله الثاني، سيكون بها حديث عن آلية ترتيب السلطة الفلسطينية خاصتنا بعد الأخبار التي تم تداولها من أن هناك احتمالية وجود تعديل على الحكومة الفلسطينية.

وأضافت مراسلة القاهرة الإخبارية، أنه سيتم الحديث عن وجود نائب للرئيس الفلسطيني وحديث حول آلية إدخال المساعدات في الفترة المقبلة وبالأخص خلال شهر رمضان المبارك إلى جانب التطرق إلى موضوع الاقتحامات التي تحدث من القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية وخاصتنا في باحات الأقصى.

وتابعت أن الحكومة الإسرائيلية اعلنت مجموعة من القرارات حول تقيد عدد المصلين وايضا أعمارهم والذي يقيدهم الأردن وخاصتنا بأن المقدسات في القدس تابعة للوصاية الهاشمية.

وذكرت، أن الحديث بين الرئيس الفلسطيني والملك عبدالله الثاني حول آلية أن يكون هناك دعم و حشد دولي من أجل إيقاف هذه الاقتحامات والانتهاكات الإسرائيلية إلى جانب عمليات الاستيطان والحديث حول الهدنة التي ستكون خلال الأيام المقبلة.

