وزير الخارجية الأوكراني: ترامب لم يرد بعد على دعوة زيلينسكي لزيارة أوكرانيا

أكد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، أن السلطات الأوكرانية لم تتلق حتى الآن ردا على دعوة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أو فريقه لزيارة أوكرانيا.

وقال كوليبا- في تصريح صحفي، حسب ما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم /الأحد/- "هناك إشارات سياسية تأتي علنًا من المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب.. وهناك إشارات عامة تأتي من رئيس أوكرانيا.. لم نسمع ردًا على الدعوة من ترامب نفسه أو فريقه.. وحال تلقينا ردا، فسوف ندرس الترتيبات اللازمة".

وأضاف أن الشيء الرئيسي الآن هو أن نفهم أن المفتاح بالنسبة لأوكرانيا لا ينبغي أن يستند إلى الدعم الحزبي، بل الدعم على مستوى الناخبين، "لأن السياسيين الأمريكيين يتبعون ناخبيهم".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يناير الماضي، لزيارة كييف، بعد أن وعد بوقف الحرب "بسرعة كبيرة" إذا فاز في انتخابات هذا العام.