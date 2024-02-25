أعلن رافاييل بينيتيز المدير الفنى لفريق سيلتافيجو ، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره قاديش، وذلك بعد قليل على ملعب " رامون دي كارانزا"، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.
وجاء تشكيل سيلتافيجو كالتالى:
حراسة المرمى: فيسنتي غوايتا باناديرو.
خط الدفاع: خافيير مانكييو، كارل ستارفيلت،أوناي نونييز، مانويل سانشيز.
خط الوسط: تاديو الليندي، ريناتو تابيا، فران بيلتران، لوكا دي لا توري.
خط الهجوم: اياغو اسباس، يورغن ستراند لارسن.
ويحتل فريق قادش المركز الـ 18 برصيد نقطة، بينما يقع فريق سيلتا فيجو فى المركز الـ 17 برصيد 20 نقطة.
البوابة سبورت
الدورى الإسبانى.. تشكيل متوازن لسيلتا فيجو أمام قاديش
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أعلن رافاييل بينيتيز المدير الفنى لفريق سيلتافيجو ، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره قاديش، وذلك بعد قليل على ملعب " رامون دي كارانزا"، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.
أعلن رافاييل بينيتيز المدير الفنى لفريق سيلتافيجو ، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره قاديش، وذلك بعد قليل على ملعب " رامون دي كارانزا"، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.