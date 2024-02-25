الدورى الإسبانى.. تشكيل متوازن لسيلتا فيجو أمام قاديش

أعلن رافاييل بينيتيز المدير الفنى لفريق سيلتافيجو ، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره قاديش، وذلك بعد قليل على ملعب " رامون دي كارانزا"، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.

وجاء تشكيل سيلتافيجو كالتالى:

حراسة المرمى: فيسنتي غوايتا باناديرو.

خط الدفاع: خافيير مانكييو، كارل ستارفيلت،أوناي نونييز، مانويل سانشيز.

خط الوسط: تاديو الليندي، ريناتو تابيا، فران بيلتران، لوكا دي لا توري.

خط الهجوم: اياغو اسباس، يورغن ستراند لارسن.

ويحتل فريق قادش المركز الـ 18 برصيد نقطة، بينما يقع فريق سيلتا فيجو فى المركز الـ 17 برصيد 20 نقطة.