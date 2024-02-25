ألمانيا تؤكد دعمها للمفوضية العليا للانتخابات الليبية

أعرب المبعوث الألماني الخاص لدى ليبيا كريستان بوك اليوم /الأحد/ عن دعم بلاده لجهود المفوضية العليا للانتخابات الليبية ؛ لإجراء انتخابات وفق أعلى المعايير المعمول بها في العالم.

وأكد لوك، خلال لقائه رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات الليبية عماد السايح نقلته وكالة الأنباء الليبية (وال)، استعداد ألمانيا لتقديم الدعم الفني والاستشاري مما يعزز جاهزية المفوضية لتنفيذ الاستحقاقات المرتقبة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا، والاطلاع على مستوى جاهزية المفوضية لتنفيذ انتخابات المجالس البلدية المزمع تنفيذها خلال هذا العام.