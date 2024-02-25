الدورى الإسباني.. لوبيز وجوميز يقودان قادش لمواجهة سيلتا فيجو

أعلن ماوريسيو بيليغرينو المدير الفنى لفريق قادش، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره سيلتا فيجو، وذلك بعد قليل على ملعب " رامون دي كارانزا"، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.

وجاء تشكيل قاديش كالتالى:

حراسة المرمى: جيرمياس ليدسما.

خط الدفاع: إسحاق كارسيلين، فيكتور شوست، خورخي ميريه، خافيير هرنانديز.

خط الوسط: روبين سوبرينو، روبن ألكاراز، غونزالو إسكالانتي، روبر نافارو.

خط الهجوم: خوان ميغيل خمينيز لوبيز، ماكسي غوميز.

ويحتل فريق قادش المركز الـ 18 برصيد نقطة، بينما يقع فريق سيلتا فيجو فى المركز الـ 17 برصيد 20 نقطة.