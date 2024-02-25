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الأحد 25 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الدورى الإسباني.. لوبيز وجوميز يقودان قادش لمواجهة سيلتا فيجو

قادش
قادش
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أعلن ماوريسيو بيليغرينو المدير الفنى لفريق قادش، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره سيلتا فيجو، وذلك بعد قليل على ملعب " رامون دي كارانزا"، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.
وجاء تشكيل قاديش كالتالى:
حراسة المرمى: جيرمياس ليدسما.
خط الدفاع: إسحاق كارسيلين، فيكتور شوست، خورخي ميريه، خافيير هرنانديز.
خط الوسط: روبين سوبرينو، روبن ألكاراز، غونزالو إسكالانتي، روبر نافارو.
خط الهجوم: خوان ميغيل خمينيز لوبيز، ماكسي غوميز.
ويحتل فريق قادش المركز الـ 18 برصيد نقطة، بينما يقع فريق سيلتا فيجو فى المركز الـ 17 برصيد 20 نقطة.

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