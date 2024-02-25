أعلن ماوريسيو بيليغرينو المدير الفنى لفريق قادش، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره سيلتا فيجو، وذلك بعد قليل على ملعب " رامون دي كارانزا"، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.
وجاء تشكيل قاديش كالتالى:
حراسة المرمى: جيرمياس ليدسما.
خط الدفاع: إسحاق كارسيلين، فيكتور شوست، خورخي ميريه، خافيير هرنانديز.
خط الوسط: روبين سوبرينو، روبن ألكاراز، غونزالو إسكالانتي، روبر نافارو.
خط الهجوم: خوان ميغيل خمينيز لوبيز، ماكسي غوميز.
ويحتل فريق قادش المركز الـ 18 برصيد نقطة، بينما يقع فريق سيلتا فيجو فى المركز الـ 17 برصيد 20 نقطة.
البوابة سبورت
الدورى الإسباني.. لوبيز وجوميز يقودان قادش لمواجهة سيلتا فيجو
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أعلن ماوريسيو بيليغرينو المدير الفنى لفريق قادش، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره سيلتا فيجو، وذلك بعد قليل على ملعب " رامون دي كارانزا"، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.
أعلن ماوريسيو بيليغرينو المدير الفنى لفريق قادش، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره سيلتا فيجو، وذلك بعد قليل على ملعب " رامون دي كارانزا"، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.