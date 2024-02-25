جامعة المنوفية تنظم قوافل طبية مجانية بالقرى الأكثر احتياجا

نظمت جامعة المنوفية تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة، قافلة طبية الي قرية كفرالشيخ عبيد بتلا واخرى طبية تنموية توعوية متكاملة بقرية الشهيد فكري ببركة السبع، وقرية السناسبة بمنوف تحت إشراف الدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأشار الدكتور أحمد القاصد إلي أهمية رفع الوعي الصحي لدي المواطنين في القرى الأكثر احتياجاً ، مؤكداً علي حرص الجامعة على إطلاق قوافلها الطبية التنموية والتوعوية المتكاملة و توفير الرعاية الصحية لمستحقيها والعمل على دفع قاطرة التنمية المستدامة عن طريق رفع وعي المجتمع ومواجهة الظواهر السلبية التى تعيق تقدم المجتمع مشيرا إلي أن الجامعة تولي طلاب المدارس اهتماما خاصا باعتبارهم نواة المستقبل لافتاً إلى أهمية تقديم إرشادات توعوية لحماية الأطفال ومناقشة المشكلات المتكررة مع الأطفال ووضع مقترح لطرق العلاج والتعرف على الاحتياجات النفسية والاجتماعية التي تُسهم في العلاج.

وأوضح القاصد أن القوافل الطبية قامت بفحص ما يقرب من ٣٨٠ مريضا منهم ١٤٣اطفال، ٩٠ باطنة، ١١١رمد، ١٣٢أنف واذن، ٥٩صدر، ٢٢جلدية، ١١جراحة، ٨٥صحة عامة، ٦٠تحليل فيروسB.

وأضاف الدكتور صبحي شرف أن القوافل التربوية التوعوية نظمت ندوات تحت عنوان لا للعنف لا للتنمر والكذب عند الأطفال ...الأسباب والحلول وأخرى حول ظاهرة التحرش بين الطلاب وأساليب مواجهتها، كما قدمت ندوة تثقيفية حول تحديد الأهداف والتخطيط الصحيح.



شارك في أعمال القافلة عدد كبير من الأطباء في مختلف التخصصات ، واساتذة متخصصين من كلية الإقتصاد المنزلي، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد النعمانى عميد كلية الطب، والدكتور هاني شريم عميد معهد الكبد القومي، والدكتورة رانيا عزمي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورعصام عبد الحافظ عميد كلية الاقتصاد المنزلي ووكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة ناهد غنيم عميد كلية التربية، والدكتور فريد وجدي وكيل كلية العلوم الصحية التطبيقية والمشرف العام على القوافل، والدكتور محمود فوزي وكيل كلية التربية ، وحمدي عبدالرحمن مدير عام الإدارة العامة لخدمة المجتمع، وحسام ابوالنجا مدير إدارة القوافل بالجامعة.

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