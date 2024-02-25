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الأحد 25 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

بوريل: نتيجة الصراع في أوكرانيا قد تحسم في المستقبل القريب

أوكرانيا
أوكرانيا
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أفاد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بأن دول الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى زيادة قدراتها الدفاعية حتى تكون مستعدة لأي أحداث محتملة.
وأضاف، خلال نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، أن نتيجة الصراع في أوكرانيا قد تحسم في المستقبل القريب.

الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أوكرانيا