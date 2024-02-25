أفاد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بأن دول الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى زيادة قدراتها الدفاعية حتى تكون مستعدة لأي أحداث محتملة.
وأضاف، خلال نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، أن نتيجة الصراع في أوكرانيا قد تحسم في المستقبل القريب.
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بوريل: نتيجة الصراع في أوكرانيا قد تحسم في المستقبل القريب
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أفاد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بأن دول الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى زيادة قدراتها الدفاعية حتى تكون مستعدة لأي أحداث محتملة.
أفاد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بأن دول الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى زيادة قدراتها الدفاعية حتى تكون مستعدة لأي أحداث محتملة.