تشكيل حكومة فلسطينية جديدة من التكنوقراط خلال الأيام المقبلة

قالت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله، إن فلسطين تسعى إلى تشكيل حكومة من التكنوقراط خلال الأيام المقبلة، و"تكنوقراط" تعني شخصيات من ذوي الخبرات وصناع القرار وأصحاب سيرة مهنية وتقنية وعلمية جيدة.

وأضافت: "يعني ذلك ألا تكون هناك انتخابات، سواء تشريعية أو رئاسية وأن يكون هناك فقط حكومة تكنوقراط تعمل على إعمار غزة والضفة الغربية وكل مناحي الحياة السياسية والاقتصادية".

وتابع أن الإعلام الإسرائيلي والدولي أكد أنه ستكون هناك إعلان باستقالة رئيس الوزراء الفلسطيني وحكومته وأنه سيكون هناك حكومة تكنوقراط، موضحة أن هذا شيء جيد بالنسبة للفلسطينيين لإعادة الهدوء والإعمار بقطاع غزة ولكن لن تكون هناك حكومة منتخبة.

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