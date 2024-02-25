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الأحد 25 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

سياسة

اليوم.. أولى اجتماعات اللجنة التنسيقية للحوار الوطني مع رئيس الوزراء

الحوار الوطني
الحوار الوطني
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تعقد لجنة تنسيق تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، اليوم الأحد، أولى اجتماعاتها مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة تنفيذ توصيات المحاور الثلاثة بالمرحلة الأولى السياسي والاقتصادي والاجتماعي .


تبدأ اجتماعات اللجنة المشكلة من بعض أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني مع الحكومة لمتابعة آليات تنفيذ التوصيات على أرض الواقع.
 

يذكر أن اللجنة مشكلة من كل من، د. ضياء رشوان المنسق العام للحوار، والمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار، وأحمد الشرقاوي، وأميرة صابر، وطلعت عبدالقوي، أعضاء مجلس النواب، وعماد الدين حسين، الدكتور عمرو هاشم ربيع، الدكتورة فاطمة السيد أحمد، المهندس كمال زايد.

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