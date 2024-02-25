برنامج تأهيلي لـ"نيدفيد" في تدريبات الأهلي

خاض كريم وليد نيدفيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات استشفائية على هامش مران الفريق الأول الذي أقيم اليوم الأحد على ملعب مختار التتش بالجزيرة.



وخاض “نيدفيد” تدريباته مع مجموعة اللاعبين الذين اكتفوا بتدريبات استشفائية ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني عقب العودة من غانا والفوز على فريق ميدياما.



وكان كريم نيدفيد اشتكى من الآم بسيطة في عضلة السمانة خلال مباراة ميدياما الغاني في دوري أبطال افريقيا يوم الجمعة الماضي والتي حسمها الفريق بهدف نظيف سجله حسين الشحات.



وكان الأهلي قد استأنف تدريباته اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة فريق بلدية المحلة في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.