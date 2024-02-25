من أجل المربع الذهبي.. طلائع الجيش يبحث عن الثلاث نقاط أمام فاركو

يبحث فريق طلائع الجيش فى تمام الرابعة من مساء اليوم الأحد، عن حصد الثلاث نقاط، فى مواجهة الليلة امام فاركو، على ملعب "حرس الحدود"، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.



ويسعى فريق طلائع الجيش لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط أمام فاركو والأقتراب من قمة ترتيب الدورى الممتاز، ووضع نفسه فى المربع الذهبى لفرق القمة.



ويحتل فريق طلائع الجيش المركز السابع برصيد 18 نقطة، حصدها من 12 جولة حقق الفوز خلالها فى 5 جولات وتعادل فى 3 وخسر فى 4 مبارايات، بينما يقع فريق فاركو فى قاع ترتيب "الإيجيبشن ليج" برصيد 6 نقاط، حصدها فى 11 جولة، فاز فى مباراة واحده، وتعادل فى 3 مواجهات وخسر فى 7مواجهات.