النائب علاء عابد: الدولة تتكلف الكثير من أجل تدوير وإدارة المخلفات الصلبة

قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ان هناك أهمية كبيرة للتعاون بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، وآليات إدارة المخاطر ولابد ان يهتم الاعلام بتوضيح اهمية ادارة المخلفات الصلبة.

قال النائب علاء عابد رئيس لجنة ، إن الدولة تتكلف الكثير من أجل تدوير وإدارة المخلفات الصلبه ، علي الرغم من أن هناك بعض الدول الصناعية مثل سنغافورة ، تخطت ارباحها السنوية من إدارة المخلفات الصلبه الي ٣٠٠ مليون يورو سنويا .

وأوضح عابد ، أن إدارة المخلفات الصلبه بشكل جيد سيعود علينا في مصر مليارات الدولارات وايضا ستوفر فرص عمل للشباب، لافتا إلى أن تصنيف مصر عالميا في مجال البيئة، فإنها تتذيل القائمة في مجال إدارة المخلفات الصلبه.

ولفت النائب علاء عابد، إلي أن صفقة واحدة مثل صفقة رأس الحكمة أحدثت طفرة كبيرة في السوق وطمأنت المواطن على مستقبل الاقتصاد المصري، مؤكدا أننا بحاجه لمزيد من تلك الصفقات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، الطاقة والبيئة، الخطة والموازنة، العلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 612 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون المالي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية وذلك لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، وآليات إدارة المخاطر.