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الأحد 25 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الدورى الإيطالى.. تشكيل هجومى ليوفنتوس فى مواجهة فروسينوني

يوفنتوس
يوفنتوس
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أعلن ماسيميليانو أليجري المدير الفنى لفريق يوفنتوس، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره فروسينوني، وذلك بعد قليل على ملعب إليانز ستاديوم، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.

وجاء تشكيل يوفنتوس كالتالي:
حراسة المرمي: تشيزني.
خط الدفاع: جاتي، بريمر، روجاني، كامبياسو.
خط الوسط: ماكيني، لوكاتيلي، رابيو.
خط الهجوم: كوستيتش، فلاهوفيتش، كييزا.
يحتل فريق يوفنتوس وصافة ترتيب الدوري الإيطالي "الكالتشيو" برصيد 54 نقطة، بينما يحتل فروسينوني المركز الـ 15 بجدول الترتيب برصيد 23 نقطة.

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